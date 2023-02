Spandoeken in Andel tegen vergunning huisvesting 274 arbeidsmigranten. Onduidelijk wie achter de actie zit

ANDEL - Wie dezer dagen in of langs Andel is gekomen en Facebook heeft gevolgd, zal het niet zijn ontgaan. Spandoeken en borden met forse teksten gericht aan de gemeente Altena lang de openbare weg.

De teksten hebben betrekking op de gemeentelijke medewerking aan de huisvesting van 274 arbeidsmigranten aan de Middenweg in het dorp. Wie er achter de protestborden, waarvan er inmiddels enkele zijn weggehaald, zit is niet bekend. In elk geval niet de initiatiefnemers voor de actie tegen de komst van zoveel arbeidsmigranten, vertelt Ellen van Bergeijk. ,,Ik heb ze gezien, maar dit is niet onze manier van communiceren over deze zaak.”

Het tekent volgens haar wel dat veel mensen geen vertrouwen in de politiek hebben. ,,Dat hoor je ook wel om je heen in het dorp. Het besluit van de gemeente, waarbij 900 zienswijzen zijn genegeerd, draagt daar aan bij. Gezien de borden en spandoeken zit de nood hoog. Ik kan me wel indenken dat men zich niet gehoord voelt.”

In beroep

Tegen de verleende vergunning voor de huisvesting van de arbeidsmigranten en de bouw van een kassencomplex kan tot 24 maart 2023 bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant in beroep worden gegaan. Van Bergeijk weet nog niet of ze dat zal doen. ,,Dat is een lastige.”

