Spandoeken naast A4 moeten toerist en dagjesmensen naar Markiezenstad lokken: ‘Liefst langs alle wegen’

Gebrek aan waardering bij FC Eindhoven, een nieuwe kans bij Helmond Sport: ‘Ik vind het wel jammer’

Hij speelde zeven weken geleden nog play-offs om promotie naar de eredivisie, deze week dook Jarno Janssen op bij Helmond Sport, dat gisteren won van STVV: 0-2. De Eindhovenaar heeft een bijzondere periode achter de rug en hoopt zich in de kijker te spelen op De Braak of ergens anders. ,,Ergens vind ik het wel jammer hoe het is geëindigd.”