Speciaal havenkorps gaat keihard de strijd aan met maffia in de Antwerpse haven: ‘Drugscriminaliteit met wortel uitroeien’

Gerrit wist amper de aan-knop te vinden, nu kan hij al een fout getypt woord veranderen op zijn laptop

WIJK EN AALBURG - Smartphone, tablet of laptop. Het zijn voor ouderen soms onbegrijpelijke apparaten. Vrijwilligers van SeniorWeb zoals Cees van Berkel en Dingeman Beuzekom bieden uitkomst. ,,We zijn tevreden als we mensen echt hebben geholpen.”