Spectaculaire beelden tonen hoe meteoriet door atmosfeer vliegt boven Noord-Frankijk, ook gezien in Brabant

Tweede klasse D Rijen verzuimt kansen af te maken: ‘Hopelijk nog veel goals tegoed’

Rijen pakte een knap punt tegen Uno Animo, maar denkt dat er meer in had gezeten. ,,We vergeten zelf de 2-1 te maken.” Na een succesvolle start van 2023 was er bij Gilze voor het eerst een kink in de kabel te ontdekken.

12 februari