Spectaculaire beelden tonen meteoor die door atmosfeer vliegt, gezien op meerdere plekken in Brabant

video + updateEen meteoor is afgelopen nacht door de atmosfeer gevlogen in Noord-Frankrijk. De asteroïde, genaamd Sar2667, was ongeveer een meter groot en ongevaarlijk. Het is nog maar de zevende keer ooit dat experts zo'n meteoor hadden voorspeld. Verschillende liefhebbers konden het unieke spektakel daardoor vastleggen.

,,Een bewijs van de snelle vooruitgang bij de opsporing van asteroïden”, zegt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA daarover. De meteoor was vooral goed te zien in Frankrijk, België en Groot-Brittannië. Maar ook enkele enthousiastelingen in Brabant kwamen ervoor hun bed uit.

Zo was het verschijnsel om exact 1 voor 4 te zien in de buurt van Boxtel. Ook bij Heeswijk-Dinther was het spektakel te bekijken. Op videobeelden is te horen horen hoe Brabantse liefhebbers uit hun dak gaan. ,,Daar is ‘ie! Wat vet!” Net over de grens, in het Belgische Mol, maakten ze ook beelden van de meteoor.

Le Havre

Die was op weg naar de omgeving van de Franse stad Le Havre. Zodra de meteoor in de dampring kwam, verbrandde hij. ,,Dit verschijnsel, wat een lichtspoor oplevert, speelt zich zo’n 75 tot 100 kilometer boven de aarde af. Wanneer wij dit vanaf de grond waarnemen spreken we van een vallende ster”, weet National Geographic.

Wakker maar toch niets gezien? Dat is niet zo gek. Om te meteoor goed te zien, moet je namelijk op een plek zijn waar bijvoorbeeld geen bewolking of mist is. Verder helpt het om op een plek met weinig licht te zijn. Overigens was van een meteoriet geen sprake. Die ontstaat pas wanneer de resten van een meteoor op aarde landen.

Hoe ontstaan meteorieten? En hoeveel zijn ze waard? Bekijk onderstaande video.

Volledig scherm Vallende asteroïde te zien in Noord-Frankrijk © RV