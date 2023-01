Speedpedelecster (43) ernstig gewond door botsing tegen trailer zonder licht: ‘We vinden het verschrikkelijk’

Video Rico Verhoeven slaat, schopt en schiet er flink op los in actiefilm ‘Black Lotus’: bekijk hier de trailer

Zware wapens, achtervolgingen en volop spektakel: de première van Black Lotus komt steeds dichterbij. In de actiefilm kruipt Rico Verhoeven in de huid van special forces-officier Matteo Donner. Het is de eerste hoofdrol in de acteercarrière van de elfvoudig wereldkampioen kickboksen uit Halsteren.

