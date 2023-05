Speelt V.V. Almkerk 4 binnenkort ‘wedstrijd van hun leven’ tegen oud-profvoetballers?

Theo dolblij met inschake­len Interpol bij moordzaak meisje van Teteringen: ‘Maar waarom nu pas?’

TETERINGEN - Als een terriër beet Theo Jongedijk zich de afgelopen jaren in de nooit opgeloste moordzaak rond het meisje van Teteringen. Dat de politie nu besloten heeft Interpol in te schakelen, noemt de oud-journalist van de Telegraaf dan ook ‘geweldig nieuws’. ,,Ik vraag me alleen af waarom nu pas?”