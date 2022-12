SP’ers Heijmans (69) en Van Raak (22), twee generaties op jacht naar zetels in Brabant: ‘Wij zijn ook de partij van de straat’

Tilburgse weldoen­ster laat sjaals, mutsen en handschoe­nen achter: 'Zo hoeft niemand zijn handje op te houden’

TILBURG - Pakketjes met handschoenen, sjaals en mutsen. Oplettende voorbijgangers kunnen ze weer vinden in een folieverpakking op bankjes, in bushokjes, speeltuinen of vastgeknoopt aan lantaarnpalen. ,,Het is een moeilijke keuze om je kinderen zonder handschoenen de deur uit te sturen”, zegt Natasja van Alphen uit Tilburg, initiatiefneemster van ‘Help je medemens de kou door’.

28 november