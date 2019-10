Speuren naar de link tussen Steenbergs woonwagencentrum en ernstig misdrijf

Het blijft zaterdagochtend opvallend rustig in en rond het woonwagencentrum van Steenbergen als de politie daar nog volop onderzoek doet.

18 en 39 jaar

Eerder in de nacht zijn twee vrouwen van 18 en 39 jaar in het stadje opgepakt. ‘Op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Johan van der Heyden.’

Quote Vermiste Vlaming en zijn klusbus het laatst gezien in Brabant

Hun woonwagen en een aangrenzende loods worden de hele dag minutieus met alle mogelijk middelen onderzocht. Terwijl even verderop een buurman onverstoorbaar schildert en vlakbij de matten worden uitgeklopt, is een politiehond aan het snuffelen gezet in de loods.

Technische recherche kamt de groot uitgevallen garage uit. Alles gewoon in het zicht van enkele voorbijgangers die aan de Westlandse Langeweg blijven buurten. Geen stress. Ze zien hoe mensen in witte overalls met kapjes voor hun monden een aanhanger en een bootje tevoorschijn trekken.

Relatie

Het is voor de buitenwereld nog niet duidelijk wat de relatie is van de twee aangehouden vrouwen en de sinds 2 juni dit jaar plots verdwenen 56-jarige Johan van der Heyden. ,,De politie‘’, zegt woordvoerder Willem van Hooijdonk tientallen malen tegen de media die aan de Steenbergse dijk opduiken, ,,houdt rekening met een ernstig misdrijf.”

Vlaamse journalisten die al langer deze mysterieuze kwestie volgen, vermoeden dat de loodgieter al geruime tijd dood is. Ze weten dat de vermiste man vanuit zijn woonplaats Zoersel (regio Antwerpen), regelmatig in Nederland ging werken. Hij en zijn witte klusbus zouden het laatst gezien zijn in de omgeving van Den Bosch en Eindhoven.

Link

Maar iedereen gist nog naar de link tussen de twee woonwagenbewoners en de kalende, niet al te grote Van der Heyden (1.68 meter). Is hij of zijn bus op het centrum geweest? Ook de politiewoordvoerder kan deze zaterdag nog weinig kwijt. Ook niet over de relatie tussen de twee vrouwen. Zij verblijven, zoals dat heet, in beperking. Mogen niet met elkaar of met anderen praten. Hun advocaat moet zich nog verdiepen in de zaak.