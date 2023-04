Sponsoren en fans zien Unitas’30 uit de beker geknikkerd worden: ‘We moeten ons verontschuldigen’

Raad nog niet overtuigd dat Alphen beste plek is voor bestuursge­bouw: ‘Chaam is centraler’

ALPHEN/CHAAM - De meeste partijen in de gemeenteraad zijn nog niet overtuigd dat een keuze voor een bestuurszetel in Alphen de beste is. Maar wat als de kosten voor het centrale Chaam hoger uitvallen? ,,We hebben al een hoge belastingdruk.”