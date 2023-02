Spookrijder rijdt tientallen kilometers over A12 en crasht • Legervoertuig valt stil op Velperbroekcircuit

STOP MET OPERATIES AAN MENISCUS, ZEGT RADBOUDUMC | Een operatie aan een meniscus die door slijtage is gescheurd, heeft voor vrijwel niemand zin. Dat concluderen onderzoekers van het Radboudumc. De operatie wordt vrij vaak tóch uitgevoerd, omdat sommige mensen er baat bij zouden hebben. Maar dat klopt helemaal niet, zeggen ze in Nijmegen.



INTIMIDATIE EN MACHTSMISBRUIK IN CORONATEAM GGD | Door machtsmisbruik en intimidatie bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland was de werksfeer dusdanig verpest, dat werknemers zich bovenmatig veel ziek meldden. De kwestie heeft vorig jaar zelfs tot capaciteitsproblemen geleid.



TWEEDE DODE AANGETROFFEN NA HEVIGE BRAND IN ARNHEM | Na de verzengende brand in Arnhem is deze woensdag een tweede dodelijk slachtoffer aangetroffen, dat laat de politie woensdagmiddag weten. Twee woningen in de De Wiltstraat werden gisteren bij het inferno volledig in de as gelegd.

NIJMEGEN ZEI HET NIET TE HEBBEN, MAAR DE 850.000 EURO STEUN VOOR CLUBS EN BEDRIJVEN IN NOOD BLIJKT ER AL WEKEN TE ZIJN | Waar blijft toch die 850.000 euro energiesteun om sportclubs, bedrijven en maatschappelijke instellingen door de energiecrisis te helpen? Nog bij de provincie, zei de Nijmeegse wethouder John Brom. Niet waar, zo blijkt nu. Het geld ligt al bijna twee maanden op de plank in het stadhuis.



RENÉ EN GERDIE ZITTEN STRAKS GEVANGEN TUSSEN DE ZONNEPANELEN | Ze slapen slecht. Zijn er elke dag mee bezig. Sinds er een plan is voor een zonnepark naast de woning van René (56) en Gerdie Schrooten (54), voelen ze zich lamgeslagen. Hun weidse, groene uitzicht maakt plaats voor een oceaan van glanzend metaal. En dat op 10 meter van hun huis.



INVAL MET PANTSERVOERTUIG BIJ VERMOEDELIJKE DRUGSLABS | Een arrestatieteam van de politie heeft woensdag een inval gedaan bij een adres in het buitengebied van Lunteren. Gezien de inzet van het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen gaat het om een drugslaboratorium. Bij de inval werden drie mensen aangehouden.



Ook bij een boerderij aan de Parksesteeg in Overasselt was de politie de hele woensdag bezig met een inval. De politie wil niets zeggen over de actie, maar alles duidt op de ontmanteling van een drugslab.

MARIEKE ELSINGA WEER NAAR HET ZIEKENHUIS OM HEVIGE JEUK | Marieke Elsinga (36) blijft geteisterd worden door de ernstige jeuk die de kop opstak tijdens haar zwangerschap van pasgeboren zoon Jip. De presentatrice en Qmusic-dj is opnieuw naar het ziekenhuis geweest, waar biopten afgenomen zijn.



PERRY DOET BOODSCHAPPEN IN DUITSLAND EN IS ZO STUKKEN GOEDKOPER UIT | Elke drie weken stapt Perry Janssen in zijn auto en rijdt van Tilburg naar het Duitse Kleef om boodschappen te doen. Inmiddels al voor vier huishoudens. ,,Dat scheelt ontzettend veel geld en ik maak er meteen een dagje uit van.”



HUISSENAAR OMGEKOMEN BIJ BOTSING TEGEN TRUCK OP A15 | Een automobilist uit Huissen is overleden nadat hij woensdagochtend vroeg zwaargewond raakte bij een ongeluk op de A15. De 32-jarige man botste met zijn auto achterop een vrachtwagen. Zijn auto vloog kort daarna in brand. Net vóór dat moment wisten andere automobilisten het slachtoffer uit zijn auto te trekken.

VITESSE HAALT VAN GINKEL TERUG | De ‘PSV-connectie’ levert Vitesse op de slotdag van de transferperiode een stevige versterking op. ‘Kind van de club’ Marco van Ginkel keert met een contract voor anderhalf jaar terug in Arnhem. Lees meer.



NOZEM MAG MEE | Als Kaat Hofmann (17) uit Groenlo voor haar blindedarmontsteking naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk moet, is er één probleem: ze wil alleen naar binnen als haar hond Nozem ook mee mag. Gelukkig voor haar maakt het ziekenhuis eenmalig een uitzondering.



PANTSERVOERTUIG VALT STIL | Op het Velperbroekcircuit in Arnhem viel woensdagmiddag een pantservoertuig van Defensie stil. Het gevechtsvoertuig had motorpech.

Bekijk hier onze Nieuws Update van vandaag:

