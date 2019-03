Spoordonk profiteert van inhaalslag bij bouw van woningen: ‘Het dorp is weer tot leven gewekt’

Verkiezingen ‘Alsje­blieft, staar je niet blind op windmolens en spaar de polder’

16 maart ROSMALEN - Het worden ‘klimaatverkiezingen’, komende woensdag. Dat levert een spagaat op in Rosmalen. Pascal Spelier is tegen een polder vol windmolens maar is fanatiek met zonnepanelen, warmtepomp en elektrisch rijden. Zijn oproep: ,,Provincie spaar het landschap en zet in op betere alternatieven.”