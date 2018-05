Spotter ziet vliegtuig neerstorten bij Breda Airport: 'heel triest.'

,, Ik ging op Seppe vliegtuigjes kijken, en had het vliegtuigje met sleep net gefotografeerd in de regen. Vervolgens zag ik dat het vliegtuig niet hoog genoeg kwam. Het leek wel of de sleepkabel bleef hangen. Het vliegtuig verdween achter het huis en ik hoorde een grote doffe dreun."

,, Een grote vuurbal en een hoop rook, en dat was het eigenlijk." De Haan is enorm geschrokken en hoopt nooit meer een vliegtuigongeluk mee te maken.

Het dagje Brabant is de getuige wel van plan af te maken. ,, Mijn vrouw was bij de kapper en belt me wanneer ze klaar is. Dan heb ik wel een verhaal te vertellen. Ik denk wel dat we vanmiddag nog wel in Brabant blijven."