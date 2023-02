Sprankje hoop voor Boekelse sportclubs die willen verduurzamen

Al vanaf 2019 wordt in Boekel gesproken over zo’n duurzaamheidsfonds. Er zijn al heel wat moties over ingediend, aangenomen en later weer ingetrokken. Uiteindelijk besloot de raad in de zomer van 2021 zo’n duurzaamheidsfonds op te richten. Echter, zonder kaders of voorwaarden vast te stellen, zodat het college van B en W er niets mee kon.