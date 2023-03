Sprinkhanen maakt musicalkleding Urinetown

Jeroen Slootmans van Topaze Schijndel is de Zorgver­slim­mer 2023

SCHIJNDEL - Directeur Jeroen Slootmans van jeugdzorginstelling Topaze in Schijndel is met twee uitvindingen verkozen tot Zorgverslimmer van het jaar 2023. Met zijn ‘armbanden’ kunnen jongeren in de jeugdzorg en ouderen met dementie via een GPS-signaal worden gevolgd.