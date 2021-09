Sproeien met drinkwater? Niet als het aan De Waterbank ligt

In Herinnering Olav (2004 -2018) heeft zijn leven in 14 jaar geleefd; ‘hij was de enige die vrolijk was op maandagoch­tend’

13 september Iedere dag van zijn leven heeft Olav genoten. Hij heeft geleefd en genoten, daar zijn zijn ouders, zijn broer en zussen heel zeker van. Dat hij dood zou gaan was nooit de bedoeling geweest, dat was een ongeluk. Olav was positief en energiek. ‘Hij was de enige die vrolijk was op maandagochtend’, zei later iemand over hem. Olav Verschuuren is maar 14 jaar en 3 maanden oud geworden. Hij stierf op 30 oktober 2018, tien dagen na het ongeluk dat thuis, in Eindhoven, plaatsvond.