Staand plassen voor vrouwen: Yesenia de Winter maakt er een missie van

Festivalgangers in den lande klagen steen en been over belabberde hygiëne, zoals smerige toiletten. Zo blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Daar haakt de Zeelandse feestorganisator Harold van Tiel handig op in. ,,We hebben tientallen schone toiletten maar het kan altijd beter. Samen gaan we dit product onder de aandacht brengen. Er komt een aparte mooi aangeklede ruimte voor vrouwen met een rode loper ernaartoe.”