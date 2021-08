Stabieler zomerweer op komst na wisselvallige week, dit weekend 25 graden of meer

Er is weer stabieler zomerweer op komst. Zaterdag wordt het op sommige plekken in Brabant zelfs 25 graden of meer. Daarbij zal de temperatuur de komende week tussen de 20-25 graden blijven, zo schrijft Weerplaza.