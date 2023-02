Staken? Sommige buschauffeurs kunnen dagloon van honderd euro simpelweg niet missen en rijden toch

Roosenda­ler heeft seks met minderjari­ge: ‘In zijn cultuur niet gebruike­lijk om door te vragen over leeftijd’

BREDA/ROOSENDAAL – Werd een 15-jarig meisje dat was weggelopen uit een jeugdinstelling, gedwongen tot seks nadat een 30-jarige Roosendaler haar onderdak had aangeboden? De man ontkent en beweert dat het meisje loog over haar leeftijd. Maar justitie gelooft daar niks van.

16:00