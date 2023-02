Staking afvalophalers, maar oudpapier wordt wél opgehaald

Nagenieten op maandag: dit zijn de hoogtepun­ten van het carnavals­week­end

Het carnavalsweekend is in 2023 weer als vanouds losgebarsten. Voor het eerst sinds corona konden alle leutactiviteiten in Brabant weer doorgaan. Met nog twee feestdagen voor de boeg blikken we alvast terug op hoogtepunten. Van festivals, tot optochten en hossen door het centrum.