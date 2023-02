Stakingsmarathon in regionaal openbaar vervoer: ‘Vijftien stakingsdagen de komende zes weken’

Het regionale openbaar vervoer in Nederland maakt zich op voor een marathonstaking: er volgen liefst vijftien stakingsdag in de komende zes weken, zo kondigen vakbonden FNV en CNV aan.

Volgens de vakbonden is de maat vol. ,,Werkgevers blijven weigeren met een goed cao te komen”, zegt bestuurder Marijn van der Gaag van FNV Streekvervoer.



De stakingsperiode begint volgende week dinsdag 28 februari. Daarna wordt gestaakt op donderdag 2 maart, maandag 6 maart, woensdag 8 maart, vrijdag 10 maart, dinsdag 14 maart, woensdag 15 maart, maandag 20 maart, woensdag 22 maart, vrijdag 24 maart, woensdag 29 maart, donderdag 30 maart, maandag 3 april, woensdag 5 april en vrijdag 7 april.

Quote Als je hoort hoe een werkdag er in het openbaar vervoer uitziet, dan snap je meteen waarom er gestaakt wordt Marijn van der Gaag, Bestuurder Streekvervoer FNV

Met de stakingsmarathon willen de bonden een doorbraak forceren in de cao-onderhandelingen die al sinds eind 2022 vast zitten. ,,Het is waardeloos dat dit nodig is, Maar er móet iets gebeuren aan het gejaag en gejakker in het openbaar vervoer”, zegt Van der Gaag.

Ongezonde situatie

Volgens de vakbondsbestuurder is er sprake van een ongezonde situatie. ,,Als je hoort hoe een dag er in het openbaar vervoer uitziet, dan snap je meteen waarom er gestaakt wordt. De menselijke maat is helemaal zoek. Om een voorbeeld te geven, wettelijk heeft iedereen recht op twee keer 15 minuten pauze. Maar in die minuten moet bijvoorbeeld ook de bus geparkeerd worden. Daarnaast is dat eigenlijk het enige moment op de dag dat een toiletbezoek mogelijk is. Effectief blijven er dus maar enkele minuten pauze over.”

De bonden vragen daarom al jaren om meer lucht in de roosters. ,,Die komt er maar niet, daarom is het nu klaar. Wij eisen dat hierover afspraken worden gemaakt in de cao. De werkgevers willen het op hun beurt niet centraal regelen maar per bedrijf. Net als nu het geval is. Maar de realiteit is dat dan het bedrijfsbelang voorop staat”, zegt Van der Gaag.

Volgens hem worden ook de rijtijden zo strak gepland, dat chauffeurs eigenlijk op voorhand al weten dat ze vertraging gaan oplopen. ,,Wat weer boze reizigers tot gevolg heeft.” Alle druk zorgt volgens de vakbonden voor een hoog ziekteverzuim zorgt.

Ook zijn er signalen dat de werkgevers te veel geld inhouden van personeel dat staakt. ,,We gaan kijken of dat klopt. We krijgen veel signalen van stakers die zeggen dat er te veel geld in wordt gehouden. Het lijkt er op of werkgevers de stakers zo willen laten knakken, maar dat gaat ze niet lukken”, zegt Van der Gaag.

,,Staken kost namelijk geld. Het is ook niet iets dat je als werknemer graag doet. Geloof mij maar, de meeste mensen zitten met een enorme knoop in hun maag. Zij willen het liefste gewoon werken.”

‘Staken de enige oplossing’

Dat reizigers getroffen worden door de acties betreuren de bonden. ‘De medewerkers zouden het liefst morgen weer aan de slag. Ze vinden het ook heel vervelend voor al die mensen die afhankelijk zijn van het streekvervoer, dat er gestaakt wordt’, aldus de bonden.

Quote Zo lang er gestaakt wordt, gaan wij niet met de bonden in gesprek Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer

Toch is staken volgens Van der Gaag de enige oplossing. ,,Passagiers gratis laten meerijden, zoals vaak geopperd wordt, is geen oplossing. Door een rechterlijke uitspraak mogen werkgevers dan het loon inhouden. Dus dat betekent dat ze weliswaar minder inkomsten uit kaartverkoop hebben, maar een nog groter bedrag besparen op loonkosten. Daar zet je de werkgevers dus niet mee onder druk.”

Onder de cao Streekvervoer werken zo’n 13.000 mensen. In eerste instantie werd door de bonden, naast betere werktijdenafspraken, ook een looneis van 17 procent neergelegd. ,,Maar we zijn al tot 10 procent gezakt. Het verschil met het bod van de werkgevers, dat op 8 procent is blijven steken, is niet zo groot meer. Maar die werktijden, dat is nu het grote probleem”, zegt Van der Gaag.

De werkgevers, die zich verzameld hebben in de vereniging werkgevers openbaar vervoer (VWOV), hebben eerder al laten weten diep ongelukkig te zijn met de stakingen. Meer geld bieden, zit er volgens hen echter niet in. ‘Dat geld is er gewoon niet’, aldus de vereniging.

Geen gesprekken als er gestaakt wordt

Afspraken over werktijden, willen de werkgevers niet in de cao vastleggen. ‘De cao is er niet voor afspraken over roosters en diensten op zeer gedetailleerd niveau. Deze afspraken worden gemaakt per bedrijf’, aldus de VWOV.

De werkgevers, bedrijven als Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz, gaan niet in gesprek met de bonden zo lang er gestaakt wordt.

