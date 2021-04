Statenleden gooien handdoek in ring na dik dertien uur vergaderen: ‘Ik vind dit simpelweg niet verantwoord’

DEN BOSCH - Het dreigde vrijdag opnieuw nachtwerk te worden voor Statenleden in Brabant. Maar na dik dertien uur vergaderen was iedereen er klaar mee en maakte commissaris van de Koning Ina Adema een eind aan de slepende vergadering. Die gaat waarschijnlijk eind mei verder.

,,Ik vind het eerlijk gezegd te gek worden”, sprak Nico Heijmans (SP) na dertien uur vergaderen. De nestor van de Staten vroeg de commissaris om er een eind aan te breien. ,,Ik vind het simpelweg niet verantwoord. Als wij het hebben over fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor mensen in Brabant en we onszelf dit aandoen... Laat staan wat we de mensen aandoen die het op kunnen brengen om thuis deze vergadering te volgen. De manier waarop we bezig zijn, komt de discussie niet ten goede.”

Lees ook Provinciehuis in legoblokjes? VVD en PvdA dagen Brabanders uit

Rust en respect

Het moment dat Heijmans ingreep, zaten de Staten pas halverwege de behandeling van de perspectiefnota. Daarin probeerden partijen door onderlinge debatten, vragen en moties het provinciale beleid én de begroting voor 2022 bij te sturen. Heijmans zag op zijn klok dat het al richting middernacht ging en wist: elke fractie mag nog wat zeggen in tweede termijn én we moeten nog stemmen over minstens 52 moties.

,,Ik ken de leden van deze Staten goed genoeg om te weten dat dat niet snel kan. Dat stemmen gaat op zijn minst nog anderhalf tot twee uur duren”, stelde de SP-nestor. ,,Mijn voorstel zou zijn om de vergadering nu te schorsen en op een later tijdstip voort te zetten. Zodat we in rust en met respect goed kunnen luisteren naar elkaar en tot fatsoenlijke besluitvorming over kunnen gaan.”

Quote Ik ken de leden van deze Staten goed genoeg om te weten dat dat niet snel kan Nico Heijmans, SP-Statenlid

Dat was niet aan dovemansoren gezegd. Na overleg met de fractievoorzitters schorste commissaris Adema de vergadering, die al ruim dertien uur bezig was. Het zou volgens haar ‘zomaar eind mei kunnen zijn’ dat het debat verder gaat en er wordt gestemd over de stortvloed aan moties.

De ruim vijftig voorstellen gaan over vanalles en nog wat: van het behoud van weidevogels tot nazorg aan coronapatiënten en van energiebesparing voor iedereen tot wonen voor jong en oud. Er kwam ook een ‘leuke motie’ voorbij over een wedstrijd om bekende Brabantse gebouwen na te bootsen met Lego of ander materiaal.

Tot diep in de nacht

Het komt vaker voor dat de Staten tot diep in de avond of zelfs nacht vergaderen. Dat leidt wel vaker tot gemor achter de schermen, maar door het betoog van Heijmans kwam die onvrede over ellenlange vergaderingen nu ook tijdens de vergadering aan bod. Het scheelde vrijdag dat de meeste Statenleden na afloop van het digitale debat niet meer naar huis hoefden rijden, maar meteen hun bed in konden kruipen.