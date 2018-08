Steeds meer jongeren rijden op e-bikes: 'Ze schamen zich er niet meer voor'

"De elektrische fiets is echt al lang niet meer alleen voor oudjes", zo vertelt Jan van den Borne van Used E-bike in Bladel. "De e-bike is hot. Jongeren schamen zich niet meer om ermee rond te rijden." Volgens Van den Borne zijn het vooral jongeren en studenten die buiten de stad (willen blijven) wonen, die een elektrische fiets aanschaffen. "Het is goedkoper dan een auto of scooter en vaak sneller dan het openbaar vervoer." Studenten die wel in de stad wonen geven minder snel geld uit aan een elektrische fiets, omdat het risico op diefstal in de stad vaak groot is en alles dichter in de buurt zit.

Nieuw schooljaar

Dat het nieuwe schooljaar deze week weer is begonnen, heeft volgens de fietsenhandelaren geen invloed op de hoeveelheid e-bikes die door jongeren gekocht worden. Dat vertelt Robin Rodney van Soofie E-bikes in Roosendaal. "Omdat het best een grote aankoop is, zelfs al is het tweedehands, worden die eigenlijk het hele jaar door wel gedaan", aldus Rodney. "Het is een aankoop die eerder aan het warme weer gebonden is, dan aan het begin van het schooljaar. Ook nu meer jongeren er een aanschaffen."

Quote Het worden er elk jaar meer, maar sinds dit jaar is het wel heel explosief aan het groeien. Jan van Borne

Stijgende lijn

De verwachting is dat de hoeveelheid jongeren met elektrische fiets de komende jaren alleen maar blijft stijgen. "Het worden er elk jaar meer, maar sinds dit jaar is het wel heel explosief aan het groeien", vertelt Van den Borne. En dat is opvallend, want voor een nieuwe e-bike leg je al snel meer dan duizend euro neer. De fietsenhandelaren merken dan ook dat jongeren vaker voor tweedehands modellen of goedkopere merken gaan.

Quote De e-bike krijgt zo langzaam aan toch een nieuw imago. Jan van Borne

Doorgevertjes