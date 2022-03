Steeds meer kleine partijen in de gemeenteraad, zegen of vloek? ‘De rest zit er maar een beetje bij’

Hij deed het de afgelopen vier jaar in Zaltbommel nagenoeg in z’n eentje. Martijn Stoutjesdijk, raadslid voor de SP, gaat dat veelzeggend genoeg niet nóg een keer doen. Hij is bij de komende verkiezingen op eigen initiatief de nummer twee van zijn partij. Stoutjesdijk kiest voor zijn gezin met twee jonge kinderen en geeft het fractievoorzitterschap en misschien zelf wel het raadslidmaatschap op.