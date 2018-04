Steeds meer snelle e-bikes op de weg te vinden in Brabant

BRABANT - Het aantal speed-pedelecs, e-bikes die een trapondersteuning hebben tot 45 kilometer per uur, neemt gestaag toe. December van 2017 was een piekmaand voor de verkoop van deze fietsen. Toen werden maar liefst tien keer meer verkocht dan in januari van vorig jaar.

Fietsenwinkel.nl deed onderzoek naar het aantal snelle e-bikes op de Nederlandse wegen. In december werden meer dan 1600 speed-pedelecs geregistreerd bij de RDW. De reden daarvoor is een wijzing van de Europese regels. Deze zijn aangescherpt; modellen moeten per 1 januari voorzien zijn van remlicht en een toeter. Om de oude modellen nog te kunnen verkopen, moesten deze geregistreed zijn.

In januari 2017 werden minder dan 200 snelle e-bikes verkocht. Dat aantal groeide door naar bijna 400 in mei, waarna de groei stagneerde. In totaal zijn nu bijna 16.000 van deze e-bikes geregistreerd in Nederland. op 1 juli 2017 lag dat aantal op zo'n 10.000.

In Brabant zijn er zo'n 54 speed-pedelecs per 100.000 inwoners. Daarmee zit Brabant in de middenmoot. Utrecht scoort het hoogst met 76 snelle e-bikes per 100.000 inwoners, vlak voor Overijssel (75) en Zeeland (71).

Tekst loopt door na de grafiek en video.

Volledig scherm Het aantal speed-pedelecs per 100.000 inwoners per provincie. © Fietsenwinkel.nl

Leeftijd, frames en afstand

Verreweg de meeste snelle e-bikes zijn in het bezit van mensen tussen de 40-49 jaar oud (27 procent) en 50-59 jaar oud (37 procent). De oudst gebruiker zou volgens het onderzoek 90 jaar oud zijn.

Volledig scherm Verdeling van de speeds-pedelecs per leeftijdscategorie. © Fietsenwinkel.nl 68,5 procent van de verkochte fietsen heeft een herenframe, 25,4 procent had een damesframe en de overige 6,2 procent had een unisexframe.

Nieuwe regels

De cijfers zijn afkomstig van de Dienst Wegverkeer (RDW). De pedelec wordt sinds 1 januari 2017 namelijk gezien als bromfiets, in plaats van als snorfiets. E-bikes die een trapondersteuning hebben tussen de 25 en 45 kilometer per uur, moeten daarom worden geregistreerd.

Die verandering is ingevoerd om de veiligheid op de weg te vergroten. 'Door de gele kentekenplaat zien andere weggebruikers meteen dat ze met een voertuig van doen hebben dat 45 km/u kan rijden en niet met een elektrische fiets die tot en met 25km/u rijdt. Dat zorgt voor een grotere herkenbaarheid', valt te lezen op de website van de RDW.

Niet welkom

Niet iedereen was blij met die wetswijziging. In de provinciale staten van Brabant werd gediscussieerd over de gevolgen. Door de nieuwe regels moet de speed-pedelec op de rijbaan rijden in plaats van het fietspad. Binnen de bebouwde kom betekent dat soms dat deze fietsen op provinciale wegen terecht komen.

,,De inpassing is een forse uitdaging’’, liet gedeputeerde Van der Maat weten in een brief aan Provinciale Staten in juli van vorig jaar. Op sommige plaatsen moet de pedelec daarom alsnog rijden op het fietspad.