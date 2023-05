Steeds moeilijker om een huurhuis te vinden: bijna 100.000 woningzoekenden op de wachtlijst

met video Buurman van vakantie­huis waar drama met exploderen­de petanque­bal gebeurde: ‘Ik dacht dat een gasfles was ontploft’

STAVELOT - Een vrijgezellenfeest bij een vakantiehuis in het Belgische stadje Stavelot is zaterdag uit de hand gelopen. Een petanquebal explodeerde nadat die bij een vuurkorf was beland. Bij die explosie raakte een 37-jarige Eindhovenaar ernstig gewond. Hij vecht momenteel voor zijn leven in een coma in het ziekenhuis.