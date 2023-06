Steenbergen eindigt 2022 met flink overschot: 360.000 euro

Toneelspe­len­de vrienden­club komt met eigen bewerking van tragisch verhaal; ‘Een vermist kind, wat doet dat met een moeder?’

HEESCH - Waargebeurd. Een elfjarig meisje is vermist. Haar levenloze lichaam wordt enkele dagen later teruggevonden in het verwulfsel, op de vliering van de kerk tussen de gewelven en het dak. Wie heeft haar verkracht en omgebracht?