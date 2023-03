Stemmen tellen in Roosendaal op drie plekken tijdelijk gestopt vanwege uitgeputte vrijwilligers

In overleg met locoburgemeester Arwen van Gestel werd het tellen gestaakt bij stembureau Parrotia en de twee stembureaus in wijkcentrum ’t Dijksteeke. Dat meldt de gemeente. Dat de stemmentellers uitgeput raakten, komt volgens Van Gestel onder meer door het grote aantal partijen dat dit jaar meedeed aan de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.

Het was een enorm lange dag. Sommigen waren al vanaf woensdag­och­tend 06.00 uur in touw

,,Het is een grote klus”, licht hij toe. ,,Er vonden twee verkiezingen plaats én er deed een groot aantal partijen mee. Dat betekent dubbel zoveel stemmen én een groter stembiljet. Het is dan ook logisch dat de vermoeidheid toeslaat”, vindt Van Gestel. ,,Ik heb groot respect voor onze vrijwilligers, tellers, ambtenaren en gastheren en -vrouwen op de stembureaus. Het was een enorm lange dag. Sommigen waren al vanaf woensdagochtend 06.00 uur in touw. Om fouten te voorkomen hebben we besloten de telling op te schorten.”