Stemmenkanon Timon: ‘Ik ben geen andere Timon in de raad, de kroeg, het podium of op de bank’

Brabantse juwelier heeft naast sieraden deze week ook F1-wagen in de winkel: ‘Iedereen mag komen kijken’

BREDA - Spektakel maandagochtend in de Parkstraat in Breda. Een Formule 1-wagen van Red Bull Racing ‘vloog’ over het dak van juwelier House of Pertijs, om vervolgens via de achterpui de winkel ingereden te worden. Daar blijft de raceauto een week staan.

14 maart