Sterke afname van aantal vacatures door coronacrisis, met name in Midden-Brabant

In de eerste elf weken van dit jaar stonden er gemiddeld 4730 vacatures per week open in Midden-Brabant. In week 15 tot en met 17 (6 t/m 26 april) waren dit er gemiddeld 3240. Ook in het westen van Brabant is een duidelijke afname te zien. Daar waren in week 15 tot en met 17 30 procent minder vacatures. Noordoost-Brabant (-27 procent), Rivierenland (-26 procent) en Zuidoost-Brabant (-25 procent) volgen in dat rijtje.