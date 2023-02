Sterrenkunde populair door YouTube en SpaceX: ‘Er zal vast ergens buitenaards leven zijn

Voor alle bezoekers is de lijfspreuk van oprichter Bruno Ernst van de Oudenbossche sterrenwacht ‘Ik weet niets maar ben nieuwsgierig naar alles!’ nog steeds duidelijk van kracht. Voorzitter Herman Vissia van Sterrenwacht Tivoli vertelt dat er een maillijst met 1300 belangstellenden is: ,,We kunnen echter vanwege de beperkte ruimte in de koepel slechts een honderdtal mensen in groepjes van 15 per avond uitnodigen.’’

Eén of twee raketten per week

Vissia wijt de steeds groeiende populariteit van sterrenkunde en het heelal aan onder meer de ruimtevaart, YouTube of SpaceX. ,,Vroeger gingen 3 raketten per jaar de lucht in. Nu 1 of 2 per week. We krijgen bijvoorbeeld ook rechtstreekse beelden te zien vanuit Mars.’’ Volgens Vissia is het weer zaterdag perfect om sterren te bestuderen: ,,Het is heel helder. Omdat het toch wat geregend heeft is zelfs alle stof uit de atmosfeer. Ideaal om Jupiter, Venus en de maan te zien.”

De 7-jarige Koen is in zijn sas als hij bovenin de koepel van de Sterrenwacht door verschillende telescopen mag kijken. ,,Ik ben heel slim en vind alles wat met het heelal te maken heeft interessant. Er valt altijd wel iets te ontdekken. Ik ga later sterrenkunde studeren. Als je ziet hoe groot het heelal wel niet is, zal er vast wel ergens buitenaards leven zijn.”

Astronaut worden

Lisa (9) legt uit dat haar belangstelling voor sterrenkunde ontstond toen twee kinderen uit de klas een spreekbeurt hielden over sterrenkunde: ,,Die willen astronaut worden. Sterren zijn zo interessant omdat eigenlijk niemand precies weet hoe het heelal in elkaar zit.’’ Ze heeft haar enthousiasme duidelijk van moeder Nadjesda: ,, Ik sta iedere ochtend al vroeg buiten naar de hemel te kijken!’’

Quote Venus lijkt net een eitje Joris (8)

De rondleiding begint in de bibliotheek met een introductie door Carlo Jenniskens. Ondanks de soms toch wat moeilijke begrippen hangt ook de jeugd aan zijn lippen. Aan de hand van beeldmateriaal onderwijst Jenniskens dat Jupiter de grootste planeet is die deze avond te zien is: ,,Jupiter is 10 keer groter dan de aarde. Van zijn begeleidende maantjes zijn er vanavond 4 te zien. Venus is de helderste. Net als bij de maan zie je soms een volle of halve venus. Vanavond zie je een soort banaantje.”

Boven in de koepel mag Joris (8) zijn bril ophouden om door de telescoop te kijken. ,,, Venus lijkt wel een eitje’’, concludeert hij. Jelte (7) vindt het een beetje tegenvallen: ,,Ik zag wel een balletje. Dat is hoogstens grappig.”

Radiostation

Naast het kijken door telescopen is ook het bezoekje aan de zolder boeiend. Hier staan diverse telescoopsoorten opgesteld en zetelt radiostation PI4U. ,,Tivoli is de enige sterrenwacht met een radiostation’’, vertelt rondleider Jan Budding. Vooral de 8-jarige Joris is helemaal in zijn element: ,,O ze gebruiken hier nog steeds morsetekens!"

Voor wie wil beginnen met sterrenkijken houdt astronomievereniging Orion-KNVWS West Brabant op 4 maart vanaf 14.00 uur een gratis voorlichtingsbijeenkomst voor volwassenen en kinderen in het Huis van de Westrand in Roosendaal.