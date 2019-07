Steven Brunswijk geeft een sexy show weg en Gwen van Poorten zegt eindelijk Oant Moarn met haar grote held

Poll Wielerlief­heb­bers leven met Kruijswijk mee via Strava

12:19 EINDHOVEN - Het geloof in een hoge Tour-klassering voor Steven Kruijswijk groeit, en de renner wordt dan ook flink aangemoedigd. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de app Strava, die onder actieve fietsers al enkele jaren een begrip is. Wie wil, kan er niet alleen zijn eigen tochten via de telefoon of gps-teller op het stuur registreren. Ook de verrichtingen van de oud-Nuenenaar zijn er tot in detail volgen.