Steven Brunswijk haalt oude discussie over gekleurde jurk terug en Rico is klaar voor gevecht met Badr Hari

Brabant BytesKorte updates van onze eigen Brabantse sterren op social media. In de rubriek Brabant Bytes struinen wij het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van onze eigen BB’s, oftewel: Bekende Brabanders.

Dit bericht wordt gedurende de dag ververst.

Tsja, het is een wat oude discussie, maar Steven Brunswijk haalt hem toch even terug. ,,Want ik zie toch echt wit met goud.” Wat zie jij?

Guido Weijers is dit jaar ‘vrij’ tijdens de oudejaarsconference, maar denkt toch na over wel grappen erin moeten zitten. Hij is benieuwd waar zijn collega's dit jaar mee komen.

Rico Verhoeven is helemaal klaar voor het gevecht met Badr Hari dat op 21 december plaatsvindt. Op sociale media houdt de Brabander zijn fans op de hoogte.

Tim Haars is vanavond te zien in ‘De toekomst is fantastisch’ om 21.00 uur op NPO 3. Dat laat hij zijn volgers weten op Instagram.