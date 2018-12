Steven Brunswijk heeft een nieuw ‘speeltje’ en Gwen van Poorten geeft ons een dilemma

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Er staat een hond op een paard, ja ja een hond op een paard. Echt waar. Ruiter Harrie Smolders zijn plaats lijkt ingenomen hoor.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@harriesmolders) op 8 Dec 2018 om 8:21 PST

Hij heeft een nieuwe speeltje, onze Braboneger. Oftewel Steven Brunswijk. De Expeditie Robinson-deelnemers kan weer baden in luxe hoor, zo te zien. En dat vinden de kinderen ook prima.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@steven_brunswijk) op 8 Dec 2018 om 7:32 PST

Zoek de Frans! Haha, hij is echt bijna niet te vinden hoor, daar tussen de confetti. Heb jij Frans Bauer al gespot?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 8 Dec 2018 om 6:08 PST

Blond of bruin? Wat moet ze doen? Olcay Gulsen twijfelt zelf nog dus ze vraagt haar volgers graag om hulp.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@superolcay) op 8 Dec 2018 om 6:28 PST

De kat van Tanja Jess en Charly Luske kwam met een fijn cadeautje thuis. En wat doe je dan? Dan zet je het natuurlijk op een gillen...

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 8 Dec 2018 om 4:42 PST

Lilian Marijnissen kreeg zomaar ineens een telefoontje van Frits Spits. Ze is door Radio 1 genomineerd voor de titel ‘Taalstaatmeester’ 2018. En dat vindt ze een hele eer! Volgens de jury is Marijnissen ontzettend taalvaardig, en niet alleen in debat.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marijnissenlilian) op 8 Dec 2018 om 9:11 PST

Als jij lacht, begint iedereen te huilen of je mag altijd jodelend de straat over steken. Wat een dilemma zeg. Wat zou jij doen? Gwen van Poorten gaat overduidelijk voor het eerste.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gwenvanpoorten) op 8 Dec 2018 om 8:55 PST

Hij gaat weer naar huis. De trip naar Curaçao zit erop voor dj La Fuente uit Eindhoven. Hij heeft ervan genoten, of, zoals hij zelf zegt: ‘één voor in de boeken’.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@djlafuente) op 8 Dec 2018 om 3:13 PST

Voor de dames van OG3NE is het al kerst. Ze zongen het nieuwe kerstnummer Alles is nog hier bij RTL Late Night met Twan Huys. Dan hoort een fotootje er natuurlijk bij. Zeker met zulke mooie jurken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@og3ne) op 8 Dec 2018 om 0:28 PST

Daar knap je van op! Tanja Jess is met vrienden en de honden aan het wandelen door de natuur. Even van de stress afkomen in het weekend, of zoals ze het zelf zegt: ‘Pure relaxation.’ Heerlijk, als het zonnetje er een beetje doorkomt tenminste.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 8 Dec 2018 om 0:14 PST

Dat ziet er gezellig uit! Stukje vlees, aardappeltjes, ijsthee of een colaatje erbij: lekker hoor. Kickbokser Nieky Holzken nam zijn gezin gisteravond mee uit eten. Even quality time met zijn viertjes. Hij gaat trouwens ook weer even terug naar zijn roots.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@niekyholzken) op 7 Dec 2018 om 12:18 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@niekyholzken) op 8 Dec 2018 om 8:47 PST

Hij kan er best om lachen en vindt het zelfs best een eer, zo zegt hij. Maar het mag natuurlijk niet. Daarom roept Marc van der Linden ons op om een ander Instagram-profiel te rapporteren. Iemand doet zich namelijk voor als de Bossche koningshuis-deskundige.