Stijgende aanvragen bij bijlesdocenten in de herfstvakantie: ‘De eerste toetsweek is in zicht’

Wie denkt dat de herfstvakantie een week van ontspanning is voor alle scholieren, heeft het mis. 1 op de 3 scholieren, van basisschool tot universitair, gebruiken bijlessen om een academische inhaalslag te maken. ,,In de herfstvakantie stijgen de aanvragen bij bijlesdocenten en huiswerkbegeleiders. Dit is de tijd waarin scholieren zien hoe zij ervoor staan", zegt Robert Commerell van Studentsplus.

De coördinator van de bijlesorganistie, die ook actief is in Brabant, ziet de herfstvakantie als een mooie kans om extra te studeren. ,,Scholieren kunnen rond deze periode voor het eerst zien of zij aan bepaalde vakken harder moeten werken. Vaak volgt na de herfstvakantie een toetsweek. Dan bellen de scholieren of hun ouders ons op voor het inplannen van bijles.” Iris Wijnands uit Best stemt hiermee in. ,,In de zes jaar dat ik bijles geef, merk ik dat de aanvragen stijgen in de herfstvakantie. Na die vakantie is de eerste toetsweek in zicht.”

Kernvakken

,,Wat mij opvalt, ten opzichte van andere jaren, is dat bepaalde lesstof niet wordt behandeld op school”, zegt Willy van Oosterhout van Huiswerkbegeleiding Haagse Beemden in Breda. Of dit een gevolg van het vele online-onderwijs in coronatijd is, durft zij niet te zeggen. Naast nieuwe aanvragen merkt zij dat het ook met het volgen van lessen drukker is in de herfstvakantie dan voorgaande jaren. ,,Vooral de vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn populair. Studenten moeten voor die vakken voldoende scoren om hun diploma te halen.” Bij Studentsplus wordt ook veel bijles gegeven voor de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde.

De docenten van Bijles is Kennis houden altijd een strakke planning aan. ,,De herfstvakantie moet geen uitzondering zijn in je wekelijkse bijlesmomenten”, vertelt Jibril Qorane. De 22-jarige oprichter van Bijles is Kennis zorgt ervoor dat zijn leerlingen, afkomstig uit onder andere Breda, Tilburg en Eindhoven, ook in de herfstvakantie gemotiveerd blijven. ,,Als een scholier tijdens zijn vakantie helemaal vrij wilt zijn, zoeken wij een oplossing met de ouders. Om een lastig vak onder de knie te krijgen moet je consequent zijn en een strakke planning aanhouden. De ouders van de scholier willen goed gebruikmaken van de herfstvakantie,” vertelt hij.



