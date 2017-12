Stijns vriendin Anouk Schuurmans (22) werd op nieuwjaarsnacht doodgereden: 'Nog elke dag schiet ze door mijn hoofd'

GEFFEN - Het nieuwe jaar is pas een uur oud als een dronken Nijmegenaar de 22-jarige Anouk Schuurmans uit Geffen doodrijdt . Het ongeluk zet het leven van haar vriend Stijn van den Hurk, student aan de Fontys in Eindhoven, volledig op zijn kop. Bijna een jaar later doet hij voor het eerst zijn verhaal.

Dik zes jaar zijn Stijn en Anouk samen gelukkig. Iedereen is jaloers op hoe de twee elkaar de ruimte gunnen om hun eigen ding te blijven doen. Dat is al zo sinds ze elkaar leerden kennen in de schoolbanken van het Mondriaan College in Oss. Samen komen ze er altijd uit, vinden ze altijd een compromis.

De nieuwjaarsnacht van 2017 is daar het ultieme voorbeeld van. De jaarwisseling zelf vieren ze met elkaar bij een van de vriendengroepen van Anouk in Geffen. Even na middernacht stappen ze op de fiets om ergens anders verder te feesten. Hij bij vrienden in Heesch, zij bij vriendinnen in Oss. Voordat hun wegen zich scheiden, fietsen ze nog een stukje samen. Het is de laatste keer dat ze elkaar zullen zien.

'Alsof Anouk op vakantie was'

Stijn van den Hurk (23) vertelt opvallend rustig over de nacht die zijn leven overhoop gooide. Aard van het beestje, zegt hij zelf. Hij is nu eenmaal zo nuchter en realistisch. Je mag hem altijd vragen hoe het met hem gaat. Goed, zal hij dan zeggen. ,,Dat was in het begin wat minder gemakkelijk", legt hij uit. ,,Toen leek het soms nog alsof Anouk op vakantie was. Dat ze elk moment weer binnen kon stappen."

Zijn verhaal doet hij aan de keukentafel van zijn ouderlijk huis: een prachtig verbouwde boerderij in het buitengebied tussen Vinkel en Heesch. Op het tafeltje in de hoek van de kamer brandt een kaars bij een foto van Anouk. Haar beeltenis wordt omringd door plaatjes van Stijns overleden grootouders. Hond Whisky, die naam en ras deelt met de viervoeter uit Flodder, ligt voor het raam en houdt er de wacht.

Volledig scherm Bloemen op de plek waar Anouk werd aangereden. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

2017 is amper een uur oud als Stijn en Anouk de Cereslaan in Oss bereiken, het punt waar hun wegen zich scheiden. Ze geven elkaar een knuffel en een zoen. Of hij niet nog een stukje met haar mee moet fietsen? Ben je mal. Ze heeft die route toch zo vaak gefietst? Goed dan, zolang ze maar een berichtje stuurt op het moment dat ze veilig is aangekomen. Stijn fietst daarna rustig richting café 't Tunneke, waar zijn vrienden allang aan het feesten zijn. In de verte hoort hij het laatste vuurwerk knallen.

Er gaat ruim een halfuur voorbij voordat Stijn zich voor het eerst ongerust maakt. Waar blijft dat berichtje nou? Anouk is anders altijd zo punctueel. Hij besluit haar zelf maar te vragen of ze goed en wel is aangekomen. Even later verschijnen er twee blauwe vinkjes bij dat bericht: Anouk lijkt het gelezen te hebben. Maar een antwoord blijft nog steeds uit. De zorgen nemen toe. Hij vreest dat er iets gruwelijk mis is.

In de spotlights

,,In de eerste weken zat ik met wat schuldgevoel", zegt Stijn. ,,Wat was er gebeurd als ik tóch met haar mee was gefietst? Of als ik haar bij het afscheid tien seconden langer had vastgehouden? Maar als ik er lang genoeg over nadenk, weet ik dat die vragen zinloos zijn. Ik heb er niks aan kunnen doen."

Quote Wat was er gebeurd als ik tóch met haar mee was gefietst? Of haar tien tellen langer had vastgehouden? Stijn van den Hurk In die periode lijkt er een spotlight op hem gericht. Even is hij niet meer Stijn van den Hurk, hij is dat vriendje van Anouk Schuurmans. Tijdens carnaval bijvoorbeeld. Elke keer als hij een ruimte binnenstapt, ziet hij het ongemak bij vage bekenden. ,,Mensen wisten niet goed of ze me moesten vragen hoe het ging. Daarom stelde ik die vraag zelf maar aan anderen. Ik probeer al vanaf het begin om zo normaal mogelijk verder te leven."

Hij blijft daarom actief bij voetbalclub HVCH en gaat trouw naar school. Bij Fontys in Eindhoven volgt hij de studie medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken. Daar leert hij onder meer medische scans en röntgenfoto's begrijpen. Ook schoonouders Willy en Marjon Schuurmans blijft hij regelmatig zien. Om de week zeker. Dan kijken ze samen de Champions League-wedstrijden, zoals ze dat deden toen Anouk er nog was. Of hij gaat met ze lunchen.

Volledig scherm Vrienden van Anouk Schuurmans nemen afscheid. © Peter van Huijkelom

Zwaailichten

Zijn schoonouders zijn de eersten met wie hij in de nieuwjaarsnacht zijn zorgen deelt. Daarna volgen de vriendinnen naar wie Anouk op weg is. Iedereen is het er snel over eens dat ze naar Anouk op zoek moeten. Haar ouders vanuit de richting Geffen, de vriendinnen vanuit Oss en Stijn zelf vanuit Heesch. Omdat hij al wat gedronken heeft, komt zijn moeder hem bij het café ophalen. In haar auto passeren ze de plek waar hij amper een uur geleden afscheid van Anouk nam. Daarna volgen ze de route die zij hoogstwaarschijnlijk genomen heeft. Zijn moeder slaat rechtsaf de Ruwaardsingel op.

Quote Doordat hij in hoger beroep is gegaan, kunnen we het nog niet definitief afsluiten Stijn van den Hurk Na de eerste rotonde ziet Stijn in de verte zwaailichten. Als ze dichterbij komen, volgen politieauto's en ambulances bij de kruising met de Julianasingel. Zijn hart slaat twee keer over. Nog voordat zijn moeder de auto heeft stilgezet, zwaait Stijn het portier open en snelt hij af op een agent bij het afzetlint. Die vraagt hem direct of hij toevallig Stijn heet. Foute boel. Wat er precies gebeurd is, blijft voor hem vaag. Anouk heeft een ongeluk gehad, maar hoe of wat kan niemand hem daar zeggen. Stijn vraagt of hij de fiets mag bekijken die verderop op het asfalt ligt. Dat mag, zolang hij die maar niet verplaatst. Hij kruipt onder het afzetlint door en herkent de beschadigde fiets; het is die van Anouk. Hij weet het nu zeker: het is mis.

Hoger beroep

Het proces tegen de dronkenlap die Anouk aanreed, loopt nog steeds. De Nijmegenaar is na het ongeluk niet gestopt, maar doorgereden om in een chalet op vakantiepark De Naaldhof in Oss Nieuwjaar te vieren. Omdat hij door de klap zijn kenteken verloor op de plek van het ongeval, heeft de politie hem binnen enkele uren gevonden. De rechter legt hem drie jaar cel en tbs op.

Ondanks een eerdere belofte om zich bij zijn straf neer te leggen, gaat de Nijmegenaar toch in hoger beroep. De zaak dient volgend jaar. ,,Dat neem ik hem misschien nog wel het meest kwalijk", zegt Stijn nu. ,,Dat we daardoor niet de kans krijgen om het definitief af te sluiten. Over de strafmaat ben ik heel realistisch. Natuurlijk zien wij hem het liefst voor de rest van zijn leven achter de tralies verdwijnen, maar ik weet ook dat het zo niet werkt. Ik kan me behoorlijk opwinden over mensen die bijvoorbeeld op Facebook moord en brand schreeuwen over de straf. Alsof wij Anouk daarmee terugkrijgen. Dat soort stukjes wil ik eigenlijk niet lezen, maar ik doe het toch. De discussie vind ik alleen niet zo interessant. Wat maakt het uit of het drie of vijf jaar cel is? Ik denk veel liever aan de leuke dingen van Anouk. Of aan de massale steun die we naderhand hebben gekregen van familie en vrienden."

Loeiende sirenes

Wat er precies gebeurt nadat Stijn de fiets van Anouk ziet liggen, weet hij niet meer. Hij herinnert zich bepaalde momenten, alles ertussenin is vaag. Zeker is dat hij samen met zijn moeder op de achterbank van een politieauto belandt. Die vertrekt met loeiende sirenes naar het Radboudumc in Nijmegen, waar Anouk is opgevangen. Onderweg stelt hij de agenten wel 100 vragen. Wat is er gebeurd? Hoe erg is Anouk eraan toe? Maar antwoorden krijgt hij niet.

Met zijn hoofd naar de grond gericht, zit hij de rit uit. Eenmaal in het ziekenhuis blijkt dat zijn schoonouders er al zijn. Het is schoonvader Willy die uit de kamer van Anouk komt gelopen en hem het slechtst mogelijke nieuws vertelt: ze kunnen niks meer voor haar doen. Stijn gelooft het niet. Al helemaal niet als hij naast haar bed staat en zijn vriendin er ogenschijnlijk puntgaaf uitziet. Op het eerste gezicht zijn er immers geen verwondingen te zien. Pas als een arts hem de hersenscans laat zien die van Anouk gemaakt zijn, komt het besef.

Volledig scherm De politie deed onderzoek naar de aanrijding. © Charles Mallo

Stijn komt nu elke dag in de traumakamers en gangen van het Radboud. Niet als nabestaande, maar als stagiair op de afdeling radiologie. Het kan raar lopen. Die stage stond nu eenmaal al gepland lang voordat Anouk omkwam. En Stijn is er het type niet naar om de boel dan om te gooien. ,,Tuurlijk was het in het begin wel vreemd", zegt hij. ,,Dezelfde mensen die Anouk in de nieuwjaarsnacht hebben opgevangen, zijn nu mijn collega's. Nee, dat wisten ze aanvankelijk niet. Maar ik vond het niet vervelend om het ze te vertellen. Het heeft ook wel wat moois om met dat team aan het werk te zijn. Ik zie nu dat ze alles op alles zetten om levens te redden."

Quote Ik hou me vast aan de trots. De trots dat Anouk mijn meisje heeft mogen zijn. Stijn van den Hurk Tegen de komende nieuwjaarsnacht ziet Stijn behoorlijk op. Het zal nooit meer een feestavond voor hem zijn. Wat hij precies gaat doen, weet hij nog niet. Alleen dat hij bij zowel zijn vrienden als zijn schoonouders wil zijn.

Nog elke dag in mijn hoofd

Het jaar 2017 wil hij zo snel mogelijk afsluiten. Afgelopen zomer verloor hij nóg iemand die dicht bij hem stond: Paul Verstegen. De clubman van HVCH kwam eveneens om bij een noodlottig ongeluk. Samen met Stijn stond hij jarenlang langs het veld bij pupillenwedstrijden.

Verstegen kreeg net als Anouk een afscheid in cultureel centrum De Pas in Heesch. Zelfs de aankleding was hetzelfde als toen bij zijn vriendin. ,,De rillingen liepen over mijn rug toen ik de ruimte binnenkwam. Alles kwam weer terug. De bagage van het verlies van Anouk draag ik voor altijd bij me. Als een wond die langzaam een litteken wordt. Nog elke dag schiet ze door mijn hoofd. Als ik een bepaald nummer hoor. Of als ik op straat een stelletje hand in hand zie lopen. Gelukkig merk ik dat ik er steeds beter mee om kan gaan. Ik ben blij dat ik weer vooruit kan kijken. En ik hou me vast aan de trots. De trots dat Anouk mijn meisje heeft mogen zijn."