Stikstofrechten boerderij Altena ingezet in Waalwijk, CDA is het daar niet mee eens

BABYLONIËNBROEK - Stikstofrechten van een boerderij onder Babyloniënbroek die worden gebruikt voor projecten in Waalwijk. Het is voor CDA Altena reden om tegen aanpassing van een bestemmingsplan te stemmen.

Vier jaar geleden kocht de provincie Noord-Brabant de boerderij aan het Eendenveld 10 in de polder onder Babyloniënbroek, ten behoeve van natuurontwikkeling. De boerderij ligt namelijk bij het Pompveld, onderdeel van het Natura 2000 gebied ‘Loevestein, Pompveld en Kornse Boezem.’

De veehouder is al lang vertrokken, de bedrijfswoning wordt tijdelijk bewoond en de meeste opstallen zijn afgebroken. De provincie wil de bedrijfswoning omzetten in een burgerwoning en een bijgebouw van 440 vierkante meter laten staan.

Stikstofrechten verkocht

Dat gaat echter niet zomaar. Het bestemmingsplan moet hiervoor worden aangepast. Dat is inmiddels gebeurd en de gemeenteraad van Altena heeft daar deze week mee ingestemd. Niet unaniem. Het CDA stemde tegen. Niet omdat ze het niet eens was met de beoogde herbestemming. De pijn zat hem in de stikstofrechten die bij het bedrijf hoorden. Die zijn mee verkocht aan de provincie.

En die rechten zijn, zei Gerard Vos in een stemverklaring, niet voor natuurontwikkeling of voor het aan een vergunning helpen van PAS-melders, maar voor uitbreiding van industrie en wegenaanleg in een naburige gemeente, ingezet. Dat was de reden als fractie tegen de woonbestemming te zijn.

De gemeente waarop hij doelt is Waalwijk. De provincie heeft de rechten ingezet, zo blijkt uit een eerdere beantwoording door het college, voor de ontwikkeling en realisering van de oostelijke insteekhaven, de randweg bedrijventerrein Haven en de uitbreiding van bedrijventerrein Haven Oost. Met het gevolg dus dat de rechten niet in Altena in te zetten zijn.