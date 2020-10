Stikstofruimte kopen bij stoppende boer: Brabantse oppositie ziet grote bezwaren

In theorie klopt het allemaal als een bus: wie in Brabant een weg wil aanleggen, koopt eerst de benodigde stikstofruimte van een stoppende boer. De boer blij, want die verdient nog wat aan zijn bedrijfsbeëindiging. De wegenbouwer blij, want die kan eindelijk vooruit. En de natuur is erbij gebaat, want 30 procent van de stikstofruimte wordt verplicht afgeroomd en zorgt dus voor een afname van de stikstofneerslag. Extern salderen, zoals deze veelbesproken methode heet, is sinds enkele weken mogelijk in de provincie Noord-Brabant. Het moet de manier worden om de door de stikstofcrisis stilgevallen vergunningverlening écht weer helemaal op gang te brengen.