Stilvallen reguliere zorg door corona leidde tot meer amputaties

Dat meldt de NOS op basis van een rondgang langs zeventien ziekenhuizen. Met name in Noord-Brabant en Limburg was dat het geval.

Het Amphia is het enige dat cijfers heeft bijgehouden. Vaatchirurg Lijckle van der Laan en het vaatteam van het Bredase ziekenhuis zagen tussen maart en eind april negentien patiënten met problemen aan de voet die met hun kwaal in feite te laat voor onderzoek in het ziekenhuis kwamen. Vaak ging het om ouderen met bijvoorbeeld slagaderverkalking. In andere jaren was 15 procent van de ingrepen een amputatie van een groot deel van het been; nu 42 procent.