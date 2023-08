Stomdronken vrouw (55) veroorzaakt botsing in Waalwijk

Klepperman-natuurdag in Heemtuin van Heusden

Tijdens deze natuur-educatiedag kunnen kinderen tussen de 3 en 9 jaar spelenderwijs op ontdekkingsreis in de natuur. De natuur maakt zich klaar voor de winter. Kikkers, slakken, vogels, maar ook bijen en insecten bereiden zich voor op de veranderingen in de natuur. De dag is bestemd voor kinderen tussen 3 en 10 jaar, onder begeleiding. De kinderen gaan ook op onderzoek naar vleermuizen en wat er in de composthoop ‘leeft’.