Stookalert: RIVM roept op dinsdag geen hout te stoken in Brabant

Wat te mooi lijkt om waar te zijn, ís dat ook: heftige game wijst jongeren op gevaren drugscrimi­na­li­teit

ERP/VEGHEL - Natúúrlijk weten jongeren dat er snel geld te verdienen valt met drugscriminaliteit. Minder bekend is hoe je in deze wereld wordt gezogen als kwetsbare scholier, laat staan hoe moeilijk het is om eruit te stappen. Daarom is er nu een game bedacht die dat jongeren op een heftige manier laat ervaren.

21 november