Stop met zoeken naar ruimte voor nieuwe bedrijven

Wekelijks krijgt onze redactie meerdere lezersbrieven binnen. Hieronder een selectie van de in de afgelopen week ingestuurde lezersbrieven. Deze week over verkeersoverlast Breda, plan megastal Etten-Leur, schietpartij Kalsdonk, boer en natuur en vredesmarsen.

Volledig scherm Het bedrijventerrein Rithmeesterpark aan de Princenhagelaan. © Pix4Profs/Tonny Presser

In de krant van dinsdag 28 februari werd ik opgevoerd als iemand die het vervelend vindt, als ik een deel van de zonsondergang ga missen door de bebouwing in het Rithmeesterpark. Dat is maar een deel van mijn opmerkingen die ik hierover heb gemaakt. Dat bij dit artikel een foto stond van één van de beter ontworpen panden met een lege Princenhagelaan, maakte het nog erger.

Het ging mij om de uitstraling van de nieuwbouw langs de Rithsestraat, bijna een massieve doos. En bij het op de foto getoonde verkeerslicht aan de Princehagelaan staan regelmatig meerdere vrachtwagens te wachten. Een foto hiervan zou meer recht doen aan de werkelijkheid. Het koelhuis dat nu wordt gebouwd bevat zeker 6 laadstations voor vrachtwagens en dat gebruik zal zeker leiden tot meer verkeersbewegingen.

Dat was ook één van mijn vragen. Is er zicht op de extra verkeersbewegingen die de nieuwe bedrijven met zich meebrengen?

Als dan twee dagen later de krant aangeeft dat Breda qua verkeer vol zit, dan is de enige conclusie dat Breda moet stoppen met het zoeken naar ruimte voor nieuwe bedrijven. Natuurlijk, Rithmeesterpark 1 zal worden gevuld met bedrijven. Maar laat het daarbij. Dus geen invulling bij Rithmeesterpark 2 en geen bedrijven langs de zuidelijke rondweg richting het Bondpark.

De ambitie om een stad in een park te zijn, kan niet samengaan met het alsmaar zoeken naar nieuwe bedrijfsterreinen. Breda moet kiezen, en laat dat alstublieft zijn voor meer natuur.

Rob Fisscher,

Breda

Plan megastal

Ook al is het bouwen van nieuwe megastallen tegenwoordig verleden tijd gezien landelijk beleid, het staat iedere ondernemer vrij om dergelijke plannen in te dienen. Zo’n plan kwam voor vrijwel iedereen in Etten-Leur als verrassing ter tafel bij de recentelijke raadsvergadering, terwijl exact hetzelfde plan door diezelfde raad eind 2021 op tafel lag.

Dat het college van B en W nu denkt zogenaamde geitenpaadjes gevonden te hebben om het wederom in te dienen past helaas helemaal in deze tijd. Dat bij wederom afwijzen van het ingediende plan mogelijk een schadeclaim ingediend zou kunnen worden was ook eind 2021 bekend bij college en raad.

Dat de advocaat van planindiener kwistig strooit met miljoenen claimen is iets wat bij een advocaat hoort, maar wekte tijdens de vergadering nogal wat hilariteit op. Ook al vulde hij dat aan met de opmerking ‘dat dit niet gezien moet worden als een dreigement’.

In het krantenartikel op 1 maart over deze zaak wordt overigens met geen woord gerept over het punt van inbreng door de vertegenwoordiger van natuurorganisatie IVM van gerechtelijke stappen van hun zijde bij wel goedkeuring geven door de gemeenteraad. Hoe recht de rug van de gemeenteraad zal zijn gezien hun besluit van eind 2021 blijkt wellicht in de vervolgvergadering van 13 maart of zwichten zij voor dreigementen?

Ton van den Wijngaart,

Etten-Leur

Schietpartij Kalsdonk (1)

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Roosendaalse wijk Kalsdonk maakte burgemeester Han van Midden bekend dat er maatregelen worden genomen. Omroep Brabant wist maandagavond te melden dat de burgemeester besloten had om een tent in de wijk te plaatsen. Hier kunnen dan verontruste wijkbewoners met elkaar en met de politie in gesprek.

Ja hoor jongens, dit is de oplossing. Alsof de criminelen nu onder de indruk zijn. Misschien komen ze zelf ook even meeluisteren. Oh, ja. En dinsdag wist uw krant te melden dat het plaatsen van camera’s iets langer op zich laat wachten. Want ja, regeltjes hè. Het indrukwekkende resultaat van deze inspanningen van de burgemeester. Nul komma nul. Ik wens de wijkbewoners veel sterkte.

Hans Nuiten,

Bergen op Zoom

Kalsdonk kansloos (2)

Rond 2004 werd de wijk Zwanehof gebouwd in Kalsdonk. Er werd gekozen voor een hoger segment koopwoningen dan de bestaande. Dit moest de woonwijk een positieve impuls geven. In 2010 werd van VROM subsidie ontvangen voor het plan ‘kansen voor Kalsdonk’. In 2015 was de conclusie; zaadje gepland maar nog niet in volle bloei, nog veel werk te doen.

In 2021 werd opnieuw subsidie toegekend via het Nationaal Programma Leefbaar en Veiligheid. De geschiedenis herhaalde zich. In de jaren na 2015 namen de problemen in de wijk toe. Zwerfvuil, wildwest rijgedrag, drugshandel, enzovoorts. Melding bij politie en gemeente had nauwelijks effect.

Ruim een jaar na diverse meldingen van drugshandel werd in oktober 2022 een politieactie gehouden aan het Heilig Hartplein. De Philipslaan werd in 2021 op basis van onderzoek aangemerkt als gevaarlijkste straat van Roosendaal. De gemeente besluit tot heronderzoek en aanpak in 2025.

De onveilige situaties in deze straat worden vaak veroorzaakt door roekeloos rondrijdende drugsdealers/kopers in snelle auto’s. Vanuit de raadszaal lijkt veiligheid in een gewone woonwijk een complex probleem maar deze gemeente is al vanaf 2004 bezig met het verbeteren van de wijk Kalsdonk, helaas zonder resultaat. De oplossing lijkt mij eenvoudig. Investeer in meer blauw op straat en luister naar de bewoners.

Wolf van der Ploeg,

Breda

Boer en natuur kan samen

Vooral veeboeren zitten klem, maar komt dat ook niet voor een deel door henzelf. Het is immers al jaren bekend dat er een hoop problemen zijn, die voortkomen uit de intensieve veehouderij. Ook enkele problemen die de gezondheid van de mens kunnen schaden. Het stoppen met veeteelt of het verduurzamen van je bedrijf is niet zo makkelijk als het stoppen bij een foute baas, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen geldt voor elke bedrijfstak.

Niet alles kan, zeker niet in een vol land als Nederland. Nu dreigt verdere stagnatie in het stikstofdossier, omdat de regeringspartijen in de provincie en de Eerste Kamer gaan verliezen door de opkomst van de BBB. Dit is niet fijn voor mensen, die zich terecht ernstig zorgen maken over de achteruitgang van onze bossen, natuur en leefomgeving. Ook voor hen is het een spannende tijd. We hoeven geen keuze te maken tussen de boer of natuur, we kunnen beide een toekomst geven. Dat gaat zeker lukken als banken en agro-industrie, die mede verantwoordelijk zijn, een bijdrage leveren.

Kees Flipsen,

Bergen op Zoom

Eén jaar oorlog

Twee weken geleden luidden in Breda de klokken voor Oekraïne en de door de aardbeving getroffen landen. Prachtig! Ik hoop dat ze ook mochten luiden voor de vrede die nog ver weg van ons is. ‘Die oorlog daar, is de onze..’ riep premier Mark Rutte al in het begin. Minister Wopke Hoekstra (CDA) riep op tot nóg meer wapens. Ondertussen horen we bij een van de grootste wapenleveranciers van deze gruwelijke oorlog.

Waar zijn de studenten en andere jonge mensen om een vredesmars te lopen zoals wij dat deden in de jaren 60? Het gaat om hun toekomst. Waren wij, nu zeventig plussers, zoveel meer maatschappij-betrokken dan tegenwoordig? Ban-de-bom demonstraties, anti-Vietnamvredesmarsen met leuzen als: ‘Nixon moordenaar’.

Tienduizenden jonge soldaten werden en worden geslachtofferd en als kanonnenvoer gebruikt in deze uitzichtloze strijd. Hadden we een jaar geleden nog de hoop dat het aan de onderhandelingstafel tot een compromis zou komen, zo slecht staan wij er nu voor. En hoe langer het duurt, hoe meer wij erin betrokken raken. Een hopeloze zaak. Ik pleit voor vrede, en ik denk velen met mij. Op naar den Haag.

Rita van der Kloet,

Breda

Wilt u ook reageren op een van onze artikelen? Stuur dan uw reactie (max. 200 woorden) naar: meningen@bndestem.nl en vermeld daarbij uw naam en woonplaats.