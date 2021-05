Stopt leegloop Forum in Brabant na vertrek Smolders of jaagt Baudet er nog meer weg?

Video Studenten Rockacade­mie maken lied voor zorgperso­neel: ‘Het komt uiteinde­lijk allemaal weer goed, ook al lijkt het nu uitzicht­loos’

12 mei Anouk Vrakking en Marten Oosterhaven, studenten aan de Rockacademie in Tilburg, hebben een lied geschreven voor de medewerkers van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Het lied is bedoeld om steun te geven in de moeilijke coronatijd.