Storm Ciara mogelijk heftiger dan verwacht, windstoten van zeker 100 km/u in Brabant

Vandaag is het nog stilte voor de storm. De dag begint zonnig en er staat relatief weinig wind. Zaterdag blijft nog relatief rustig. Er is een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Later op de dag valt vanuit het westen af en toe wat regen, maar niet overal. Met maximaal 11 graden is het zeer zacht.



In de nacht van zaterdag op zondag komt de depressie dichterbij. Gaat het flink regenen en draait de wind naar het zuidwesten. Het is bewolkt en met 11 tot 13 graden zeer zacht voor de tijd van het jaar. De wind maakt het gevoelsmatig kouder. In de loop van de middag staat er boven land een krachtige tot harde zuidwester, 6 of 7 Bft. Aan zee stormt het enige tijd met windkracht 9. Daarbij komen zware tot zeer zware windstoten voor tot 120 km/uur aan zee, boven land 100 tot 110 km/uur tijdens buien.