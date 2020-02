Storm Dennis zorgt voor problemen in Brabant: vrouw zwaargewond, bomen blokkeren wegen, dakpannen laten los

Storm Dennis zorgt zondag voor veel problemen in Brabant. Bomen waaien om, dakpannen waaien van daken af en een jonge vrouw is zwaargewond geraakt. KNMI heeft code geel afgekondigd, omdat de windstoten 90 km/u halen. Hieronder zie je wat de storm tot nu toe heeft veroorzaakt in Brabant.

Het KNMI heeft voor het grootste deel van Nederland code geel afgekondigd. Vorige week was Ciara, vernoemd naar de populaire Ierse meisjesnaam, de eerste storm van dit seizoen voor ons land. Dennis was voorspeld minder heftig te worden dan de storm van vorige week, Ciara. Maar de windstoten zijn toch hard genoeg om de nodige schade te veroorzaken. De verwachting is dat de storm vanavond geleidelijk afneemt. In het zuiden raast Dennis het langst door, omdat de windstoten uit de zuidwestelijke richting komen.

Zie in ons liveblog wat Dennis tot nu toe aanrichtte.

Bomen blokkeren wegen in Oisterwijk en Oirschot

Een boom is rond 16.00 uur in de Durendaaldreef in Oisterwijk omgevallen en blokkeert daardoor de weg. De brandweer is gekomen om de boom in stukken te zagen, zodat hij weggehaald kan worden. Dit gaat enige tijd duren.

In Oirschot is ook een boom omgevallen, op de Proosbroekweg. De weg wordt daar geblokkeerd en verkeer moet wachten tot de boom is weggehaald.

Omgewaaide boom op de Proosbroekweg in Oirschot. Boom blokkeert Durendaaldreef Oisterwijk.

Daken niet stormbestendig: dakpannen en dakranden laten los door storm

In de Ceresstraat in Breda zijn zondagmiddag rond 15.30 uur dakpannen van een dak gewaaid door de harde wind. In Helmond zijn rond 15.00 uur de zinken dakranden van een gebouw aan het Zuidende losgewaaid. Ook waaiden dakpannen van meerdere daken in Sint-Oedenrode aan de Biestheuvelstraat.

Zinken dakranden hangen los aan een gebouw in Helmond. Stormschade in Ceresstraat Breda.

Stormschade in Oisterwijk en Goirle: bomen waaien om, huizen beschadigd

Twee flinke bomen aan de Europalaan in Oisterwijk waaiden omver rond 09.30 uur . In Oisterwijk raakte ook een dakkapel in de Kerkstraat flink beschadigd. In Goirle raakte een dak van een woonhuis aan de Hoge Wal beschadigd.

Bomen omver gewaaid aan de Europalaan in Oisterwijk.

Jonge vrouw zwaargewond bij ongeluk in Heusden, mogelijk door storm

Bij een ernstig ongeluk op de Meijelseweg in Heusden, vlakbij Asten, is zondagochtend een vrouw zwaargewond geraakt. Dat gebeurde rond 9.15 uur. De bestuurster botste met de zijkant van haar auto tegen een boom aan.