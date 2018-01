Stormpoolen brengt 'auto vol nerds' bijeen

'Rijd zo vanuit Eindhoven naar Utrecht. 3 plekken sowieso #stormpoolen'. Dat korte bericht slingerde Alexander Broere uit Nieuwegein om een uur of half acht via de Twitter de wereld in. De ICT'er stond op het punt van zijn ouders in Veldhoven naar huis te rijden. ,,Ik keek nog even hoe de situatie op het spoor was, en zag dat er helemaal geen treinen meer reden", vertelt hij. ,,Toen dacht ik: eens kijken of het werkt, met die hashtag." En jawel: binnen een minuut volgde al de eerste reactie. ,,De auto zat zo vol. Met een docent robotica van Fontys en een student artificial intelligence en een specialist in onderdelen." Een uurtje vol geanimeerde betagesprekken volgde. ,,Het was wel mooi, zo'n auto vol nerds."

Passagiersstoelen

Broere was zeker niet de enige die de passagiersstoelen van zijn auto ter beschikking stelde. Tijdens de avondspits veranderde Twitter in een platform voor razendsnelle, belangeloze carpoolafspraken. Wie dreigde te stranden, kon om een lift vragen. En wie ruimte in de auto over had, kreeg die plekken zo gevuld. Alleen al voor verkeer van en naar Eindhoven verschenen enkele honderden tweets online. Zo liet het vaak verguisde Twitter, berucht om de fel gepolariseerde discussies over de stand van het land, zich weer eens van zijn beste kant zien.

Jovanka van Delft was 's middags een van de eersten die een twitterlift aanbood. De hashtag #stormpoolen moest toen nog bedacht worden. ,,Ik moest voor een afspraak van Valkenswaard naar Den Bosch. Omdat er geen treinen reden, besloot ik een bericht te plaatsen." Terwijl ze op het station stond te wachten, reageerde een moeder van wie de dochter was gestrand. ,,Daarna heb ik gewoon hard door de stationshal geroepen wie er nog mee wilde. En kwam ik nog een jongen met een bordje tegen, die naar Den Bosch wilde."

Terugweg