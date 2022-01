Straf van ontsnapte en gedode Nederlander (21) zat er bijna op: gaat vermoedelijk om Kenneth B.

Werkervaring buiten gevangenismuren

Een woordvoerder van Den Hey-Acker wil niet bevestigen of het om Kenneth. B. gaat. Over hem is verder vooralsnog ook niets bekend. Om hun terugkeer in de samenleving te vergemakkelijken laat de jeugdgevangenis vaker gedetineerden buiten de gevangenismuren werkervaring opdoen. ,,Per persoon bekijken we of dat onder begeleiding gaat of niet”, zegt de woordvoerder. Waarom daar in het geval van Kenneth. B. voor werd gekozen, wil de woordvoerder niet zeggen.