Straten ondergelopen na stortregen in Brabant

Een terechte voorspelling, want op sommige plaatsen kwamen de straten volledig blank te staan. Zoals in de Kempen, maar ook in Valkenswaard en Waalre. Het werd vanaf 18.00 uur erg donker. Het regende en bliksemde erg hard. Zo ook in Eindhoven, waar het pijpenstelen regende.

Op de Markt in Eindhoven liepen obers met een paraplu rond. In Stratum en op Strijp-S was naar buiten gaan geen best idee: een wolkbreuk zorgde voor héél veel nattigheid. Dat in tegenstelling tot Breda, waar enkel wat druppels vielen. Ook in Helmond viel het met bakken uit de lucht, net als in Geldrop en Deurne. In dat dorp was het donderdag ook al raak.

Op de Rondweg in Eindhoven, bij de Berenkuil, stond het verkeer vast. De politie zette de straat gedeeltelijk af, waardoor weggebruikers om moesten draaien. Dat verliep allesbehalve vlekkeloos. Een weg onder het viaduct bij het Philips Stadion was door de overlast eveneens moeilijk begaanbaar.

Verderop, in gemeente Zaltbommel, was het eveneens dweilen met de kraan open. ‘Op dit moment zorgen hoosbuien voor wateroverlast op verschillende plekken in onze gemeente. De riolen lopen binnen korte tijd vol. Dit kan leiden tot overlast. Zodra de regen afneemt zal het waterpeil in het riool weer snel zakken', meldt de gemeente op Facebook.

Veel meldingen

,,We hebben heel veel meldingen binnengekregen, allemaal over wateroverlast”, vertelde een woordvoerder van de brandweer Brabant-Zuidoost. ,,Uit meerdere gemeenten kregen we meerdere meldingen, precies in het spoor van het noodweer. Dat begon in de Kempen, en trok van daaruit over Waalre, Eindhoven en Geldrop.”

De wateroverlast veroorzaakte niet alleen problemen in het verkeer. Bij LAB-1 in Eindhoven ging het helemaal mis. De bioscoop aan de Keizersgracht zou 9 juni na een renovatie opnieuw opengaan, maar stroomde woensdagavond vol. Of die datum gehaald gaat worden, is nog onduidelijk.

Slaapplekken

De nachtopvang aan de Mathildelaan ging tijdelijk op slot. Daar stonden de slaapplekken onder water. 22 personen die daar verbleven, zijn op straat komen te staan, meldt Thijs Eradus, algemeen directeur van Springplank. Hij verwacht dat de opvanglocatie aan de Mathildelaan binnen ‘één à twee dagen weer bewoonbaar is’.

‘Vanwege deze bijzondere omstandigheden wijken we eenmalig uit naar de locatie Generaal Horrocksstraat 19-21. We zullen alles in werk zetten om de overgang en het slapen vna de doelgroep bij Generaal Horrocksstraat zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er zal ook constant beveiliging aanwezig zijn.’

De tunnel bij de Noord-Brabantlaan in Eindhoven werd afgesloten vanwege de wateroverlast.





De straten in Bergeijk staan blank.

Bij het Philips Stadion.

Het is een natte bedoening in Bergeijk.

Onder het spoor in Eindhoven: automobilisten durven het niet aan.

In Geldrop wordt zelfs 'gezwommen'.

Wateroverlast bij de Boschdijktunnel.

Een ondergelopen kruispunt in Aalst.

Veel regen in de Tongelresestraat.

De Tongelresestraat.

Het noodweer heeft de Keizersgracht in Eindhoven blank gezet.



Op de Tongelresestraat staat het water zo hoog dat het bij een kapperszaak naar binnen liep.

De regen maakt het welhaast onmogelijk om te rijden over de Noord-Brabantlaan.



Ook de tunnel bij de Noord-Brabantlaan is volledig ondergelopen.

Politieagenten zien toe hoe een man baddert in de Noord-Brabantlaan in Eindhoven.





Bij het Strijps Bultje is een grote plas ontstaan.

Wolkbreuk in Stratum.

Veel regen in Hapert.

Donkere wolken in Eindhoven. Foto gemaakt op Strijp-S.

