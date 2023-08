Streekdagen kunnen extra handjes gebruiken: ‘Op piekmomenten gruwelijk veel mensen nodig’

Klant start doneerac­tie voor gedupeerde cafetaria: ‘Help ’t Lambertje uit de brand’

BOXTEL - Boxtelaar Mathieu Looman is een inzamelactie begonnen voor de eigenaren van cafetaria ’t Lambertje in winkelcentrum Oosterhof in Boxtel. Daar woedde afgelopen weekeinde een korte, felle brand, waardoor de cafetaria langere tijd niet in bedrijf kan zijn. De eerste 140 euro is al binnen.