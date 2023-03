Streep door dwangsommen voor glasverwerker Maltha, volgens Raad van State ‘te onduidelijk’

Stemmen in Klooster­hof liep vast ‘door onhandig grote stemformu­lie­ren’

HOOGERHEIDE - De verkiezingen voor de provincie en de waterschappen zijn op 15 maart in het stembureau in MFC Kloosterhof in Hoogerheide niet helemaal vlekkeloos verlopen. Er stonden lange wachtrijen en vrijwilligers zijn tot diep in de nacht bezig geweest met het tellen van de stemmen.